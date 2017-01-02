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Родина поднялась на 85-е место в рейтинге WTA

Источник:  WTAКомментарии

На официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.

Все теннисистки в первой десятке сохранили свои позиции. Лидером осталась немка Анжелика Кербер, второе место занимает американка Серена Уильямс, тройку замыкает польская теннисистка Агнешка Радванска. 

Россиянка Светлана Кузнецова занимает девятое место, Елена Веснина - 16-е, Дарья Касаткина - 26-е, Анастасия Павлюченкова - 27-е, Екатерина Макарова - 30-е. Евгения Родина и Ирина Хромачева подняли на одну позицию вверх. 

Рейтинг WTA

2 января

1 (1). Анжелика Кербер (Германия) - 9080 очков,

2 (2). Серена Уильямс (США) - 7050,

3 (3). Агнешка Радванска (Польша) - 5600,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5228,

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4875,

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 4600,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4236,

8 (8). Мэдисон Киз (США) - 4137,

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 4115,

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) - 3640…

16 (16). Елена Веснина (Россия) - 2252…

26 (26). Дарья Касаткина (Россия) - 1630,

27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1620…

30 (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1530…

85 (86). Евгения Родина (Россия) - 756…

94 (95). Ирина Хромачева (Россия) - 682. 

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