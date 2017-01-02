Родина поднялась на 85-е место в рейтинге WTA
На официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.
Все теннисистки в первой десятке сохранили свои позиции. Лидером осталась немка Анжелика Кербер, второе место занимает американка Серена Уильямс, тройку замыкает польская теннисистка Агнешка Радванска.
Россиянка Светлана Кузнецова занимает девятое место, Елена Веснина - 16-е, Дарья Касаткина - 26-е, Анастасия Павлюченкова - 27-е, Екатерина Макарова - 30-е. Евгения Родина и Ирина Хромачева подняли на одну позицию вверх.
Рейтинг WTA
2 января
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) - 9080 очков,
2 (2). Серена Уильямс (США) - 7050,
3 (3). Агнешка Радванска (Польша) - 5600,
4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5228,
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4875,
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 4600,
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4236,
8 (8). Мэдисон Киз (США) - 4137,
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 4115,
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) - 3640…
16 (16). Елена Веснина (Россия) - 2252…
26 (26). Дарья Касаткина (Россия) - 1630,
27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1620…
30 (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1530…
85 (86). Евгения Родина (Россия) - 756…
94 (95). Ирина Хромачева (Россия) - 682.