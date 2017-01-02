Оливье Жиру: Дай тебе еще раз двести так ударить - не повторишь!

Форвард лондонского «Арсенала» Оливье Жиру поделился впечатлениями после матча с «Кристал Пэлас» (2:0), в котором нападающий открыл счет редчайшим ударом – скорпиона.

«Мне повезло. Алексис (Санчес – прим. ред.) сделал пас в недодачу, мяч был за моей спиной, оставалось только бить пяткой - ударом скорпиона - и надеяться на удачу, - сказал Оливье Жиру газете L’Equipe. - Это самый красивый гол в карьере. Ведь к тому же влетел от перекладины (...) Они (журналисты) задали вопрос (пробовал ли так бить Жиру на тренировках) Эктору (Бельерин), и тот – вот молодец! – сказал, что да, тренировал этот удар. Но тогда на тренировках надо говорить ребятам, чтобы подавали вот так в недолет – даже не собираюсь просить. К тому же так можно и травму получить».

На вопрос, не повлиял ли на бессознательном уровне на его решение бить ударом скорпиона похожий гол Мхитаряна пятью днями раньше («Сандерленду»), Жиру ответил:

«Да, эти голы похожи, но он (Мхитарян) забил из вне игры, да и мяч влетел в ворота не от перекладины. В раздевалке ребята начали меня подкалывать – мол, гол Мхитаряна красивее, но нет, мой был получше! (…) Я человек верующий, поэтому подумал: «Спасибо Господи!» Ведь такое очень редко удается. Эмоции испытываешь действительно сильные. Ведь дай тебе еще раз двести так ударить - не повторишь!»

1 января в матче «Арсенал» - «Кристал Пэлас» Жиру открыл счет на 17-й минуте. На 56-й минуте Алекс Ивоби забил второй гол. Хозяева выиграли 2:0 и поднялись на третью строчку в таблице.



