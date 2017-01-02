Никита Симонян: Пеле после матча на ЧМ-1958 на всю жизнь запомнил Царева
Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян
рассказал, что бразилец Пеле запомнил футболиста Виктора Царева на всю жизнь
после матча чемпионата мира 1958 года.
- Помню, как-то в Москву приезжал Пеле. Мы поздоровались, он лукаво улыбнулся и извинился за то, что бразильцы обыграли сборную СССР на чемпионате мира 1958 года со счетом 2:0. А потом вдруг Пеле меня спросил, кто у нас играл под пятым номером. Я ответил, что Царев.
Именно Царев опекал Пеле, и именно игра со сборной СССР стала единственной для Пеле, в которой он не забил на том чемпионате. Получается, что Пеле запомнил Царева на всю жизнь, - передает слова Симоняна ТАСС.
Напомним, что сегодня, 2 января, на 86 году жизни скончался экс-защитник «Динамо» и сборной СССР Виктор Царев.
Царев четыре раза был чемпионом СССР, является заслуженным мастером
спорта и заслуженным тренером РСФСР. После окончания спортивной карьеры
работал тренером московского «Динамо» и юношеской сборной СССР.