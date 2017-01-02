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Кузнецов сохранил 46-е место в рейтинге ATP

Источник:  ATPКомментарии

На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.

В первой десятке изменений не произошло. Британец Энди Маррэй по-прежнему лидирует в рейтинге. Второе место занимает серб Новак Джокович. Тройку замыкает канадец Милош Раонич.  

Все россияне в первой сотне сохранили свои позиции: Андрей Кузнецов остался на 46-й строчке, Карен Хачанов - на 53-й, Михаил Южный - на 57-й, Константин Кравчук - 85-й, Даниил Медведев - 99-й.  

Рейтинг ATP

2 января

1 (1). Энди Марр'й (Великобритания) — 12410 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11780,

3 (3). Милош Раонич (Канада) — 5450,

4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5315,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4905,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3650,

7 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 3625,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3415,

9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 3300,

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 3060…

46 (46). Андрей Кузнецов (Россия) — 970…

53 (53). Карен Хачанов (Россия) — 863…

57 (57). Михаил Южный (Россия) — 826…

85 (85). Константин Кравчук (Россия) — 660…

99 (99). Даниил Медведев (Россия) — 611.

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