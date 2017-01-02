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Витсель отправится в Китай в течение 48 часов

Источник:  Twitter.comКомментарии

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель и его агенты в течение 48 часов вылетят в Китай для подписания контракта с «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

- Согласно моей последней информации, Витсель и его агенты отправятся в Китай в течение 48 часов. Футболист все еще на отдыхе в Румынии, — написал на своем  аккаунте в твиттере бельгийский журналист Свен Клаес.

Напомним, по информации СМИ, китайский клуб  «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил Витселю четырехлетний контракт с зарплатой 18 миллионов евро в год.

Претендентом на 27-летнего футболиста сборной Бельгии был «Ювентус», но Витсель отклонил предложение туринцев в пользу китайского клуба, мотивировав это тем, что переход туда выгоден для его семьи.

В «Зенит» полузащитник перешел в 2012 году из «Бенфики». За это время он провел 121 матч за сине-бело-голубых и забил 16 голов.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь»  – новичок китайской суперлиги, главный тренер команды  Фабио Каннаваро.



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