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Анатолий Бышовец: В нынешнее время поступок Витселя оправдан

Источник:  Р-СпортКомментарии

Знаменитый тренер Анатолий Бышовец прокомментировал переход полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

- В нынешнее время поступок Витселя оправдан. Сейчас такая тенденция, что многие игроки уезжают в Китай. Но мне кажется, что переход в «Ювентус» был бы настоящим вызовом в его карьере. Это поспособствовало бы улучшению игровых качеств Витселя. Он провел два-три хороших сезона в «Зените», желаю ему удачи в новом клубе!

По-настоящему великие игроки являются альтруистами. Для них существует только максимальный результат, только достижение высоких целей – победа в Лиге чемпионов, например. И, конечно, постоянно играть на очень высоком уровне, когда ты получаешь огромное удовольствие от самой игры, - передает слова Бышовца «Р-Спорт».

Напомним, ранее сообщалось Витсель подписал трехлетний контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

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