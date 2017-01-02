Еременко, Мартынов, Гюнге и Ткачев - лучшие игроки КХЛ в декабре

Хоккеист московского «Динамо» Александр Еременко признан лучшим вратарем КХЛ в декабре, сообщает пресс-служба лиги.

Еременко одержал пять побед из шести проведенных матчей, в том числе две провел на ноль. Голкипер динамовцев отразил 96,57 процента бросков при коэффициенте надежности 0,98 гола за игру.

Лучшим защитником признан Егор Мартынов из «Авангарда». В 9 матчах он одержал вместе с командой 7 побед. Защитник омичей завершил эти матчи с общим показателем полезности (+6) и набрал в них 6 (2+4) очков. Также Мартынов нанес 20 бросков по воротам и заблокировал 10 бросков соперников.

Лучшим нападающим признан Рихард Гюнге из «Нефтехимика». В 11 матчах он набрал 12 (9+3) очков (лучший показатель месяца в лиге). Он набирал очки в 8 матчах и забрасывал шайбы – в семи. На его счету – дубли в гостевых поединках с «Адмиралом» и ХК «Сочи», а также победный гол в домашнем матче против южан. Гюнге нанес 47 бросков по воротам соперников, а также заблокировал 5 бросков. Нападающий «Нефтехимика» проводил на льду в среднем 20 минут 32 секунды (лучший показатель месяца среди нападающих).

Лучшим новичком признан нападающий «Адмирала» Владимир Ткачев, в 10 проведенных матчах набравший 10 (3+7) очков при показателе полезности (+5).