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Таски присоединится к «Трабзонспору» на сборе в Анталье

Источник:  MilliyetКомментарии

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски в зимнее трансферное окно, скорее всего, переберется в турецкий клуб.

Футболист согласовал условия контракта с «Трабзонспором», сообщает Milliyet. По информации источника, 29-летний защитник присоединится к новой команде на сборе в Анталье. 

В текущем чемпионате России немецкий футболист сыграл за «Спартак» 8 матчей (7 - в основном составе) и забил один гол.

Отметим, что в «Трабзонспор» может перейти еще один футболист красно-белых - болгарский полузащитник Ивелин Попов.   

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