Жерар Улье: У Джеррарда есть все для того, чтобы стать отличным тренером

2016-й год стал последним в карьере капитана сборной Англии Стивена Джеррарда. В интервью L’Equipeего уход прокомментировал Жерар Улье – тренер, при котором Стивен в 1998-м заиграл в «Ливерпуле».

- У него было все: техника, скорость, видение игры Он производил впечатление заурядного футболиста, на самом деле был выдающимся. Помню, однажды сдавали тесты на скорость. Все мы считали, что самый быстрый – Михаэль Оуэн. Но Стивен вдруг показал такую же скорость. Мы подумали, что сломался хронометр, а говорит так, с улыбкой: «Ну, вы совсем уж меня ни в грош не ставите!» (…)

Когда он объявил о завершении карьеры, стало немножко горько. Я его периодически вижу в ветеранских матчах «Ливерпуля». Год назад эта компания (он, Хаманн, Каррагер и другие) обыграла в Австралии сборную ветеранов, и он был великолепен. Но когда объявил о завершении карьеры, пояснил, мол, трудно теперь восстанавливаться после тренировок и т.д. и т.п. И я считаю, это очень честный поступок, ведь еще мог поиграть, завоевать кое-что. Но не хотел никого обманывать. (…)

Теперь ему потребуется некоторое время, чтобы прийти в себя после такой долгой и нелегкой карьеры. Несколько притормозить, сделать паузу – как тот же Зидан в свое время. И потом взяться за другое дело. А пока пусть осмотрится, попутешествует, пообщается с народом. Не надо форсировать. Но у него все есть для того, чтобы стать отличным тренером, - заявил Жерар Улье газете «L’Equipe».

Стивен Джеррард сыграл в 1998- 2015 годах за «Ливерпуль» 504 матча и завершил карьеру в «Лос-Анжелес Гэлакси».