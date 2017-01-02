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Миранчук - главная трансферная цель «Рубина» зимой

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главная трансферная цель «Рубина» в зимнее трансферное окно - полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

По информации «Бизнес Online», речь идет о полноценном трансфере без каких-либо обменов игроками. И «Рубин» настроен на приобретение лишь одного из братьев-близнецов, хотя представители Алексея настаивают на том, что бы и брат Антон Миранчук так же проследовал в «Рубин».

В «Рубине» очень хотят, чтобы Миранчук провел с командой полноценные зимние сборы с первого их дня. Поэтому вероятнее всего Миранчук с 16 января уже будет в Марбелье, где начнутся испанские сборы «Рубина». 

Напомним, 21-летний полузащитник в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.

По данным transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 4,5 миллиона евро. 

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