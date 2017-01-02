Срна может отказаться от перехода в «Барселону» из-за невыгодных условий контракта
Защитник «Шахтера» Дарио Срна сомневается, стоит ли ему
переходить в «Барселону». Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Mundo Deportivo, причина сомнений в том, что в «Барселоне» Дарио
предлагают значительно меньшую зарплату, чем в «Шахтере». К тому же в Испании налоги гораздо выше, чем в Украине,
что приведет к уменьшению его чистого заработка. Ранее сообщалось, что стороны
близки к подписанию контракта, а «Шахтер» готов отпустить игрока бесплатно.
Напомним, Срна выступает
за «Шахтер» с 2003 года, его контракт с клубом заканчивается летом 2017 года,
после чего он может стать свободным агентом. В текущем сезоне 34-летний
Дарио Срна провел 21 матч за «Шахтер» и забил один мяч при восьми голевых
передачах.
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