Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Манчестер Сити- : -Бёрнли
Хоккей  Сент-Луис- : -Чикаго
Хоккей  Дания (U-20)- : -Россия (U-20)
Футбол  Сандерленд- : -Ливерпуль
Футбол  Вест Хэм- : -Манчестер Юнайтед
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Словакия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Устюгов: Могу сказать, что я «чист»

Источник:  VGКомментарии

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что никогда не принимал допинг.

- Я не чувствую какого-либо давления со стороны антидопинговых служб. Могу сказать, что я «чист». Так неприятно слышать обвинения в свой адрес. Все считают, что если ты русский и хорошо катаешься, то значит тебя чем-то накачали. Это не так, - цитирует Устюгова VG. 

1 января Устюгов, днем ранее победивший в спринте, выиграл масс-старт на 10 км классическим стилем и упрочил лидерство в общем зачете «Тур де Ски».

3 января гонка у мужчин продолжится скиатлоном в немецком Оберстдорфе. Завершится многодневка 8 января в Италии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Елена Вяльбе: Надеюсь, что Устюгов будет и дальше побеждатьПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление Сергея Устюгова на многодневке «Тур де Ски».Устюгов выиграл масс-старт и лидирует в общем зачете «Тур де Ски»На этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстаире (Швейцария) прошел масс-старт классическим стилем на 10 км у мужчин. Победу одержал российский лыжник Сергей Устюгов.Устюгов выиграл спринт на этапе КМ в Валь МюстаиреРоссийский лыжник Сергей Устюгов показал лучший результат в спринте на этапе Кубка мира в Валь Мюстаире.Сергей Устюгов: Информации у меня нет, я готовлюсь в Тур де СкиБронзовый призер многодневной лыжной гонки Тур-де-Ски-2016 Сергей Устюгов рассказал, что продолжает подготовку к соревнованиям.Мужская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете, победили норвежцыНа этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ля Клуза (Франция) прошла мужская эстафета 4х8 км. Сборная России заняла второе место, уступив только сборной Норвегии.Ждем от Ана медалей в Корее? Анонс уик-энда в зимних видах спортаЖдем от Ана медалей в Корее? Анонс уик-энда в зимних видах спорта«Советский спорт» рассказывает, за кого из россиян в зимних видах спорта, не считая биатлон, болеть в эти выходные.Елена Вяльбе: Победа Устюгова придаст настроения всей командеПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу Сергея Устюгова в индивидуальном спринте на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.Устюгов выиграл в спринте на этапе Кубка мира в ДавосеСергей Устюгов выиграл гонку в индивидуальном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском Давосе.Петухов заменит Устюгова в сборной России на первом этапе Кубка мираЛыжник Алексей Петухов заменит Сергея Устюгова в составе сборной России на первом этапе Кубка мира в финском Куусамо, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России.Евгений Дементьев: Устюгов созрел для больших побед, ему по силам выиграть Кубок мираОлимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился ожиданиями от предстоящего сезона.Никита Крюков: Финиш на Олимпиаде в Сочи полгода не давал мне покояНикита Крюков: Финиш на Олимпиаде в Сочи полгода не давал мне покояОлимпийский чемпион и чемпион мира по лыжам Никита Крюков – о критике Елены Вяльбе, проблеме футбольной сборной России и многом другом.Андрей Кириленко: Легков и Устюгов поборются за Кубок мираПрезидент петербургской федерации лыжных гонок Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о причинах неудачного выступления Малышко, а также рассказал, за каким российским лыжником нужно внимательно следить в следующем сезоне.Сергей Устюгов: Я сегодня прочитал, что пишут о допинге – ну прям смешноРоссийский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал обвинения бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о существовании допинговой программы в России на Олимпийских играх в Сочи. По словам Родченкова, спортсмены употребляли стероиды, смешанные с алкоголем.Александр Легков: Перед Олимпиадой в Сочи снилось, что меня казнилиАлександр Легков: Перед Олимпиадой в Сочи снилось, что меня казнилиЧемпион Олимпиады Александр Легков в интервью Sovsport.ru рассказал о сотрудничестве с Трондом Нистадом и вспомнил предолимпийские кошмары.Устюгов выиграл гонку на 15 км классическим стилем на ЧР в ТюмениСергей Устюгов выиграл гонку на 15 км классическим стилем на национальном чемпионате в Тюмени.Дементьев и Седова стали чемпионами России в скиатлоне23 марта в Тюмени стартовал чемпионат России по лыжным гонкам.Елена Вяльбе: Не уверена, что норвежцы так стабильно выигрывают все гонки только за счет собственного здоровьяПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги Кубка мира-2015/16.Дмитрий Губерниев: Хоть убейте, а виноват ПихлерДмитрий Губерниев: Хоть убейте, а виноват ПихлерИзвестный биатлонный комментатор стал гостем авторской программы Евгения Дзичковского «Спорт после ужина» на радио «Комсомольская правда».Сергей Устюгов: Очень рад, что Сундбю и Нортуг даже немного побаивались меняРоссийский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свое выступление на «Туре Канады».Сергей Устюгов стал вторым в «Туре Канады»Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Кэнморе, входящем в «Тур Канады».
Главные новости
Футбол
«Рубин» готов заплатить за полузащитника «Галатасарая» Озтекина 4 млн евро
Футбол
РФС выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Царева
Лыжный спорт
Легков и Вылегжанин в январе лишатся медалей ОИ-2014
Футбол
«Локомотив» интересуется бразильцем Сассе и колумбийцем Пресиадо
Футбол
Манджукич может стать одноклубником Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Лыжный спорт
Сергей Устюгов: Могу сказать, что я «чист»
Футбол
Срна может отказаться от перехода в «Барселону» из-за невыгодных условий контракта
Футбол
Миранчук - главная трансферная цель «Рубина» зимой
Футбол
Таски присоединится к «Трабзонспору» на сборе в Анталье
Хоккей
Еременко, Мартынов, Гюнге и Ткачев - лучшие игроки КХЛ в декабре
все новости
Сергей Устюгов
Сергей Устюговвсе новости