Сергей Устюгов: Могу сказать, что я «чист»

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что никогда не принимал допинг.

- Я не чувствую какого-либо давления со стороны антидопинговых служб. Могу сказать, что я «чист». Так неприятно слышать обвинения в свой адрес. Все считают, что если ты русский и хорошо катаешься, то значит тебя чем-то накачали. Это не так, - цитирует Устюгова VG.

1 января Устюгов, днем ранее победивший в спринте, выиграл масс-старт на 10 км классическим стилем и упрочил лидерство в общем зачете «Тур де Ски».

3 января гонка у мужчин продолжится скиатлоном в немецком Оберстдорфе. Завершится многодневка 8 января в Италии.

