Евгений Макаренко: Впервые слышу о предложениях от «Уфы» и «Спортинга»

Бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Макаренко прокомментировал информацию о том, что им интересуются «Уфы» и лиссабонский «Спортинг». Он сказал, что впервые слышит об этом.

«Спортинг» и «Уфа»?... Первый раз слышу о чем-то подобном. Честно говоря, вообще не знаю и не понимаю, о чем идет речь. Думаю, что если и появится какая-то подоплека относительно моей дальнейшей судьбы, то это произойдет точно не раньше, чем наша команда выйдет из отпуска.

Сейчас я отдыхаю, и никаких событий и новостей, связанных с моей футбольной деятельностью вообще не существует, — цитирует Макаренко «Динамо Киев от Шурика».

Ранее «Динамомания» сообщала, что контракт Макаренко с «Динамо» истек, и он стал свободным агентом, после чего он получил предложение от «Уфы», а затем от «Спортинга». Также сообщалось, что от перехода в «Уфу» он отказался.

В текущем сезоне 25-летний Евгений Макаренко провел 13 матчей за «Динамо» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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