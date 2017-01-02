Манджукич может стать одноклубником Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Хорватский форвард туринского «Ювентуса» Марио Манджукич может продолжить карьеру в китайском клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Об этом сообщает Tuttosport.

По сообщениям издания, руководство китайской команды готово предложить хорвату четырехлетний договор с зарплатой 18 миллионов евро в год.

Напомним, что недавно сообщалось о том, что бельгийский полузащитник «Зенита» Аксель Витсель также предпочел предложение «Тяньцзинь Цюаньцзянь» контракту с «Ювентусом». Претендентом на 27-летнего футболиста сборной Бельгии был «Ювентус», но Витсель отклонил предложение туринцев в пользу китайского клуба, мотивировав это тем, что переход туда выгоден для его семьи.

В текущем сезоне Манджукич сыграл в составе «Ювентуса» 16 матчей в чемпионате Италии, в которых забил четыре мяча.