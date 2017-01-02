«Локомотив» интересуется бразильцем Сассе и колумбийцем Пресиадо
Московский
«Локомотив» намерен усилить атакующую линию. В сферу их интересов попали
нападающие из Бразилии и Колумбии.
Как
сообщает «Матч ТВ», «Локомотив» интересуется бразильским форвардом
Сассе из «Ботафого» (22 года, 12 голов в 2016 году)
и колумбийцем Арольд Пресиадо (22 года, 13 голов) из «Депортиво Кали».
Одно их главных условий для «Локо» - новичок должен стоить не
дороже трех миллионов евро. Прежде всего, скауты клуба изучают
латиноамериканский рынок. По поводу Сассе стороны пока не пришли к соглашению –
клуб требует за него пять миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в селекционном
списке «Локомотива» числятся Веллитон из «Кайсериспора», Янник Боли из «Анжи» и
Аблай Мбенг из «Терека».
Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай.
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