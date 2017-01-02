«Локомотив» интересуется бразильцем Сассе и колумбийцем Пресиадо

Московский «Локомотив» намерен усилить атакующую линию. В сферу их интересов попали нападающие из Бразилии и Колумбии.

Как сообщает «Матч ТВ», «Локомотив» интересуется бразильским форвардом Сассе из «Ботафого» (22 года, 12 голов в 2016 году) и колумбийцем Арольд Пресиадо (22 года, 13 голов) из «Депортиво Кали».

Одно их главных условий для «Локо» - новичок должен стоить не дороже трех миллионов евро. Прежде всего, скауты клуба изучают латиноамериканский рынок. По поводу Сассе стороны пока не пришли к соглашению – клуб требует за него пять миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в селекционном списке «Локомотива» числятся Веллитон из «Кайсериспора», Янник Боли из «Анжи» и Аблай Мбенг из «Терека».

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