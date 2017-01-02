СКА – «Локомотив». Галимов оштрафован за нарушение на Шипачеве
КХЛ наказала
нападающего «Локомотива» Эмиля Галимова малым и большим дисциплинарным штрафом,
а также наложила на него денежный штраф за нарушение, квалифицированное как
удар в голову.
Эпизод произошел на 10-й минуте матча СКА – «Локомотив».
Галимов ударил локтем в голову нападающего СКА Вадима Шипачева, но арбитры
встречи не удалили нападающего ярославцев.
Напомним, матч СКА – «Локомотив» закончился поражением
армейцев со счетом 1:2. За ярославцев отличились Брэндон Козун и Петри
Контиола, у петербуржцев шайбу забросил Илья Ковальчук.
СКА со 104 очками возглавляет Западную конференцию КХЛ, «Локомотив» с 78 очками идет четвертым.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически