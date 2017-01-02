Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Манчестер Сити- : -Бёрнли
Хоккей  Сент-Луис- : -Чикаго
Хоккей  Дания (U-20)- : -Россия (U-20)
Футбол  Сандерленд- : -Ливерпуль
Футбол  Вест Хэм- : -Манчестер Юнайтед
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Словакия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

СКА – «Локомотив». Галимов оштрафован за нарушение на Шипачеве

Источник:  КХЛКомментарии

КХЛ наказала нападающего «Локомотива» Эмиля Галимова малым и большим дисциплинарным штрафом, а также наложила на него денежный штраф за нарушение, квалифицированное как удар в голову.

Эпизод произошел на 10-й минуте матча СКА – «Локомотив». Галимов ударил локтем в голову нападающего СКА Вадима Шипачева, но арбитры встречи не удалили нападающего ярославцев.

Напомним, матч СКА – «Локомотив» закончился поражением армейцев со счетом 1:2. За ярославцев отличились Брэндон Козун и Петри Контиола, у петербуржцев шайбу забросил Илья Ковальчук.

СКА со 104 очками возглавляет Западную конференцию КХЛ, «Локомотив» с 78 очками идет четвертым.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Еременко, Мартынов, Гюнге и Ткачев - лучшие игроки КХЛ в декабреХоккеист московского «Динамо» Александр Еременко признан лучшим вратарем КХЛ в декабре, сообщает пресс-служба лиги.СКА поздравил Знарка с 54-летиемПитерский СКА на своем официальном сайте поздравил главного тренера Олега Знарка с днем рождения.Матч КХЛ «Авангард» - «Динамо» пройдет под музыку в стиле рокОмский «Авангард» решил провести первый матч в новом году в рамках регулярного чемпионата КХЛ в необычных условиях.Забавные и курьезные моменты первой части сезона КХЛ 2016/17 (видео)Забавные и курьезные моменты первой части сезона КХЛ 2016/17 (видео)На время короткого перерыва в КХЛ «Советский спорт» представляет видеоподборку курьезных моментов регулярного чемпионата с августа по декабНовогоднее чтение: «СКА: Истории из жизни» [спецпроект к 70-летию клуба]Новогоднее чтение: «СКА: Истории из жизни» [спецпроект к 70-летию клуба]«Советский спорт» слушает героев – и игроков, и их близких: от дочери первой суперзвезды Ленинграда Беляя Бекяшева до Патрика Торесена.СКА поздравил болельщиков с Новым годом видеороликом «Новогодний телевизор»Петербургский СКА разместил на своей странице в YouTube видео, посвященное Новому году.ХК «Динамо» (Москва): В 2016 году мы смогли преодолеть все трудности и испытания, выпавшие на нашу долюМосковское «Динамо» поздравило болельщиков с Новым годом.Владимир Шалаев: В 2016 году сбылась наша мечта: началось строительство хоккейной академии «Авангарда»Президент «Авангарда» Владимир Шалаев подвел итоги уходящего года.Владимир Крукунов: Думаю, с «Автомобилистом» заключил свой последний контрактБывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов сомневается в том, что он продолжит карьеру после ухода из «Автомобилиста».Павел Карнаухов: Мы сами создаем себе проблемы, а потом начинаем выбираться из нихФорвард молодежной сборной России Павел Карнаухов поделился мнением о выступлении команды на проходящем в Канаде чемпионате мира.Сергей Светлов: «Салават Юлаев» весь сезон почему-то раскачивает из стороны в сторонуОлимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о выступлении «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне КХЛ.Андрей Назаров: Мы по-прежнему боремся за место в плей-оффГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал выступление команды в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.«Спартак» спасут «Ангелы»! Фотоподробности будней красавиц из группы поддержки«Спартак» спасут «Ангелы»! Фотоподробности будней красавиц из группы поддержкиФотоподробности суровых будней красавиц из группы поддержки хоккейного «Спартака».«Вратарь сидел на лавке с бургером и колой». Русские хоккеисты в Новой Зеландии«Вратарь сидел на лавке с бургером и колой». Русские хоккеисты в Новой ЗеландииДмитрий Гунченко тренировал все сборные Новой Зеландии, а Валерий Конев становился там MVP финала – мы выяснили, как так сложилось.Ярно Коскиранта: После быстрой шайбы «Локомотив» сделал все, чтобы усложнить нам жизньНападающий СКА Ярно Коскиранта поделился мнением о поражении от «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2).Дмитрий Чернышенко: В 2016 году были достигнуты все основные цели трехлетней стратегии КХЛПрезидент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвел итоги 2016 года и поздравил болельщиков с Новым годом.Геннадий Тимченко: Мы с оптимизмом смотрим на дальнейшее расширение КХЛПредседатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко подвел итоги 2016 года и поздравил хоккейных болельщиков с Новым годом.Запольски, Огурцов и Козун признаны лучшими игроками недели в КХЛКХЛ назвала лучших игроков 18-й недели регулярного чемпионата КХЛ.КХЛ: Задолженность в нескольких клубах лиги не превышает 1-2 месяцевКХЛ прояснила ситуацию с задолженностью по зарплате перед игроками в клубах лиги.Максим Мамин: Каждый в команде знает свой маневр на льдуМаксим Мамин: Каждый в команде знает свой маневр на льдуФорвард ЦСКА рассказал о системе игры армейского клуба, уровнях хоккейных лиг и о том, кто в команде лучше всех читает рэп.
Главные новости
Футбол
«Рубин» готов заплатить за полузащитника «Галатасарая» Озтекина 4 млн евро
Футбол
РФС выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Царева
Лыжный спорт
Легков и Вылегжанин в январе лишатся медалей ОИ-2014
Футбол
«Локомотив» интересуется бразильцем Сассе и колумбийцем Пресиадо
Футбол
Манджукич может стать одноклубником Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Лыжный спорт
Сергей Устюгов: Могу сказать, что я «чист»
Футбол
Срна может отказаться от перехода в «Барселону» из-за невыгодных условий контракта
Футбол
Миранчук - главная трансферная цель «Рубина» зимой
Футбол
Таски присоединится к «Трабзонспору» на сборе в Анталье
Хоккей
Еременко, Мартынов, Гюнге и Ткачев - лучшие игроки КХЛ в декабре
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Эмиль Галимов
Эмиль Галимоввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости