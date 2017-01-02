СКА – «Локомотив». Галимов оштрафован за нарушение на Шипачеве

КХЛ наказала нападающего «Локомотива» Эмиля Галимова малым и большим дисциплинарным штрафом, а также наложила на него денежный штраф за нарушение, квалифицированное как удар в голову.

Эпизод произошел на 10-й минуте матча СКА – «Локомотив». Галимов ударил локтем в голову нападающего СКА Вадима Шипачева, но арбитры встречи не удалили нападающего ярославцев.

Напомним, матч СКА – «Локомотив» закончился поражением армейцев со счетом 1:2. За ярославцев отличились Брэндон Козун и Петри Контиола, у петербуржцев шайбу забросил Илья Ковальчук.

СКА со 104 очками возглавляет Западную конференцию КХЛ, «Локомотив» с 78 очками идет четвертым.