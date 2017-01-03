Официально: Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Полузащитник «Зенита»
Аксель Витсель стал игроком китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает
официальный сайт петербургского клуба.
Официальные подробности контракта бельгийца не разглашаются. По данным СМИ, Витсель подписал четырехлетний контракт с зарплатой 18 миллионов евро в год, а сумма трансфера составила 20 млн евро.
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Напомним, 27-летний полузащитник перешел в «Зенит» летом 2012
года из «Бенфики» за 40 млн евро. За петербургский клуб Витсель провел 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.
«Тяньцзинь
Цюаньцзянь» – новичок китайской Суперлиги, главный тренер команды – Фабио Каннаваро.
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