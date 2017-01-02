РФС выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Царева

читайте также

РФС продлил контракт с главным тренером женской сборной России Фоминой Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером женской национальной сборной России Еленой Фоминой до конца 2017 года.

Скорович продолжит работу со сборной России до 2018 года Старший тренер мужской сборной страны по мини-футболу Сергей Скорович подписал новый контракт с Российским футбольным союзом.

Вячеслав Колосков: Дайте клубам миллиард «Советский спорт» расспросил многолетнего, а ныне почетного президента РФС об успехах и трудностях минувшего года.

Насвистели. Сергей Микулик – о зарплате судей в России Обозреватель «Советского спорта» – о радостных переменах в жизни арбитров, взятых РФС на финансовое довольствие.

Дмитрий Селюк: Ожидал, что РФС скажет спасибо за матч с Бельгией Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о том, как договорился о товарищеском матче Россия - Бельгия.

Нельзя просто взять и забрать ЧМ-2018. Итоги последнего в году исполкома РФС Корреспондент «Советского спорта» побывал на последнем в уходящем году исполкоме РФС

«Кто захочет отнять ЧМ-2018, пусть сначала заплатит страховку!» Президент РФС Виталий Мутко после заседания исполкома на пресс-конференции объяснил, почему отобрать ЧМ у России будет непросто.

Сергей Анохин: ЧМ-2018 у России не отберут Сразу же после избрания Президент Московской федерации футбола и председатель комитета пляжного футбола Российского футбольного союза дал краткое интервью нашему изданию.

Виталий Мутко: Я, может, что-то пропустил, но не знаю, когда Анохин нарушал нормы этики Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко – об избрании на пост вице-президента РФС Сергея Анохина.

Российские судьи с нового сезона будут получать ежемесячную зарплату Президент РФС Виталий Мутко – об одном из итогов исполкома РФС.

Кредиторская задолженность РФС составила 337 млн рублей Президент РФС Виталий Мутко сообщил о сумме, которую организация должна кредиторам.

Ильсур Метшин: Аппетиты агентов несоразмерны тому, что вынуждены платить клубы Президент «Рубина», мэр Казани и член исполкома РФС Ильсур Метшин заявил, что против огромных выплат футбольным агентам.

Евгений Гинер: В следующем году РФС избавится от долгов Президент ЦСКА Евгений Гинер - об итогах исполкома РФС, который состоялся сегодня в Доме футбола.

Сергей Анохин избран вице-президентом РФС Президент Московской федерации футбола и председатель комитета пляжного футбола Российского футбольного союза Сергей Анохин избран вице-президентом РФС.

Федерация футбола Турции выразила соболезнования в связи с гибелью посла РФ Федерация футбола Турции выразила соболезнования в связи с гибелью посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщает пресс-служба организации.

РФС запретил 14 клубам регистрировать новых игроков Состоялось заседание Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением футбольными клубами РФПЛ и ФНЛ второго этапа процедуры финансового контроля. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Андрей Будогосский: Бонус за качественное судейство в РФПЛ составит 50 тысяч рублей Руководитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрей Будогосский рассказал, какие бонусы будут получать арбитры за качественное судейство.

«У нас 100 футболистов под подозрением». Как на Украине расследуют договорняки «Советский спорт» – о том, как и почему за договорняки на Украине наказывают, а в России – нет.

«Если клуб хочет закрыться, зачем стадион строили к ЧМ?» В «Мордовии» все плохо Экс-защитник «Мордовии» Владимир Рыков рассказал, что действующие и бывшие футболисты саранской команды обратились к главе РФС.