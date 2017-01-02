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РФС выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Царева

Источник:  РФСКомментарии

РФС выразил соболезнования в связи со смертью известного советского защитника «Динамо» и сборной СССР Виктора Царева.

«Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», – говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Напомним, что сегодня, 2 января, на 86 году жизни скончался экс-защитник «Динамо» и сборной СССР Виктор Царев.

Царев четыре раза был чемпионом СССР, является заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером РСФСР. После окончания спортивной карьеры работал тренером московского «Динамо» и юношеской сборной СССР. 

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