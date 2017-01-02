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«Рубин» готов заплатить за полузащитника «Галатасарая» Озтекина 4 млн евро

Источник:  Twitter.comКомментарии

«Рубин» проявляет интерес к полузащитнику «Галатасарая» Ясину Озтекину, сообщает твиттер Galatasaray'dan Son.

По информации источника, казанский клуб предлагает за 29-летнего футболиста 4 миллиона евро. 

В текущем сезоне Озтекин принял участие в 14 матчах «Галатасарая», забил семь мячей и отдал две результативные передачи.  Полузащитник выступает с Турции с 2010 года, до этого он сезон провел в дортмундской «Боруссии». 

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