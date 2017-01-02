«Рубин» готов заплатить за полузащитника «Галатасарая» Озтекина 4 млн евро
«Рубин» проявляет интерес к полузащитнику «Галатасарая» Ясину Озтекину, сообщает твиттер Galatasaray'dan Son.
По информации источника, казанский клуб предлагает за 29-летнего футболиста 4 миллиона евро.
Levent Nazifoğlu: "Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı."— GalatasaraydanSonDK (@GsdenSonDakika) 2 января 2017 г.
Rubin Kazan'dan 4 Milyon Euroluk teklif var. Oraya gidebilir.
В текущем сезоне Озтекин принял участие в 14 матчах «Галатасарая», забил семь мячей и отдал две результативные передачи. Полузащитник выступает с Турции с 2010 года, до этого он сезон провел в дортмундской «Боруссии».
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