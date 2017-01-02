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Луис Адриано признан худшим нападающим серии А

Источник:  La RepubblicaКомментарии

Футболист «Милана» Луис Адриано, в приобретении которого заинтересован «Спартак», назван худшим нападающим чемпионата Италии в 2016 году, сообщает Repubblica. 

В опросе издания приняли участие итальянские журналисты. Адриано занял первое место среди худших нападающих серии А и вошел в сборную неудачников года. 

Ранее сообщалось, что бразильский футболист заключит контракт с российским клубом, рассчитанный на 3,5 года, согласно которому его зарплата составит 4,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, в составе миланского клуба Адриано сыграл 36 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи, а с 2007 по 2015 год форвард выступал за донецкий «Шахтер». 

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