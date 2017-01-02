Член МОК: Нужно было отстранить Россию от Олимпиады в Рио
Член Международного олимпийского комитета (МОК)
Герхард Хайберг заявил о том, что жалеет о решении организации не
отстранить сборную России от летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия)
в полном составе. Он считает, что это решение было ошибочным.
- Оглядываясь назад, не считаете ли вы, что
решение допустить Россию до Олимпиады было ошибочным?
- Да, я так считаю. Думаю, мы были наивны, в
том числе и я. Ведь я голосовал за то решение МОК. Я считаю, что в следующий
раз мы должны быть жестче. Уже веду дискуссии по этому поводу, поскольку в МОК
есть те, кто считает по-другому. Думаю, нас ждут ожесточенные споры по этому
поводу, - цитирует Хайберга VG.
Напомним, что ряд российских спортсменов не
были допущены до Олимпиады в связи с расследованием по поводу участия спортивных
чиновников РФ в программе по сокрытию случаев употребления допинга российскими
спортсменами. В частности, не были допущены до Олимпиады сборные России
по тяжелой атлетике и легкой атлетики (за исключением Дарьи Клишиной).