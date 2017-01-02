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Член МОК: Нужно было отстранить Россию от Олимпиады в Рио

Источник:  VGКомментарии

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг заявил о том, что жалеет о решении организации не отстранить сборную России от летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в полном составе. Он считает, что это решение было ошибочным.

- Оглядываясь назад, не считаете ли вы, что решение допустить Россию до Олимпиады было ошибочным?

- Да, я так считаю. Думаю, мы были наивны, в том числе и я. Ведь я голосовал за то решение МОК. Я считаю, что в следующий раз мы должны быть жестче. Уже веду дискуссии по этому поводу, поскольку в МОК есть те, кто считает по-другому. Думаю, нас ждут ожесточенные споры по этому поводу, - цитирует Хайберга VG.

Напомним, что ряд российских спортсменов не были допущены до Олимпиады в связи с расследованием по поводу участия спортивных чиновников РФ в программе по сокрытию случаев употребления допинга российскими спортсменами. В частности, не были допущены до Олимпиады сборные России по тяжелой атлетике и легкой атлетики (за исключением Дарьи Клишиной).

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