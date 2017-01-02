Владимир Тарасенко: Будем надеяться, погода позволит сыграть, а то пока дождь обещают

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от матча «Зимней классики» с «Чикаго» на бейсбольной арене Busch Stadium.

- Вид на арку и все эти небоскребы, конечно, довольно непривычный. Хорошо, что удалось покататься. Будем надеяться, погода позволит сыграть по расписанию, а то по прогнозу пока дождь обещают. Непривычно здесь все, начиная с раздевалки и заканчивая самой площадкой. Но, надеюсь, привыкли достаточно, чтобы не испытывать с этим проблем, - передает слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Напомним, что матч «Зимней классики» между «Чикаго» и «Сент-Луисом», который должен состоятся сегодня, может быть отложен или перенесен из-за большой вероятности дождя.