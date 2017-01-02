Оскар прибыл в Китай, где его встретил Халк

Бразильский полузащитник Оскар прибыл в расположение своего нового клуба «Шанхай СИПГ» для завершения своего трансфера. Об этом в своем аккаунте twitter сообщил физиотерапевт китайской команды.



Напомним, что бразилец предпочел отвергнуть предложение «Интера» и уехать в Китай. По сообщениям прессы, зарплата Оскара в новой команде составит 435 тысяч евро в неделю. Отметим, что в «Челси» 25-летний футболист получал 92 тысячи евро. Ранее сообщалось, что китайский клуб заплатит за переход полузащитника 52 миллиона фунтов.

Добавим, что за «Шанхай СИПГ» выступает Халк, а главным тренером является Андре Виллаш-Боаш. Отметим, что 25-летний Оскар в последнее время не проходил в основной состав «Челси» и не играл в премьер-лиге с середины сентября. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, в его активе одна голевая передача.