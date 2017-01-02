Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Манчестер Сити- : -Бёрнли
Хоккей  Сент-Луис- : -Чикаго
Хоккей  Дания (U-20)- : -Россия (U-20)
Футбол  Сандерленд- : -Ливерпуль
Футбол  Вест Хэм- : -Манчестер Юнайтед
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Словакия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Оскар прибыл в Китай, где его встретил Халк

Источник:  Twitter.comКомментарии

Бразильский полузащитник Оскар прибыл в расположение своего нового клуба «Шанхай СИПГ» для завершения своего трансфера. Об этом в своем аккаунте twitter сообщил физиотерапевт китайской команды.

Напомним, что бразилец предпочел отвергнуть предложение «Интера» и уехать в Китай. По сообщениям прессы, зарплата Оскара в новой команде составит 435 тысяч евро в неделю. Отметим, что в «Челси» 25-летний футболист получал 92 тысячи евро. Ранее сообщалось, что китайский клуб заплатит за переход полузащитника 52 миллиона фунтов.

Добавим, что за «Шанхай СИПГ» выступает Халк, а главным тренером является Андре Виллаш-Боаш. Отметим, что 25-летний Оскар в последнее время не проходил в основной состав «Челси» и не играл в премьер-лиге с середины сентября. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, в его активе одна голевая передача.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Райан Бабел: Я мог оказаться в «Бешикташе» еще полтора года назадПолузащитник «Бешикташа» Райан Бабел прокомментировал подписание контракта с турецким клубом.«Бешикташ» объявил о подписании контракта с БабеломПолузащитник «Депортиво» Райан Бабел продолжит карьеру в «Бешикташе».Дон Фабио, ученик Луческу и два часа до Халка. На что Витсель променял «Ювентус»Дон Фабио, ученик Луческу и два часа до Халка. На что Витсель променял «Ювентус»Вместо лучшей команды Италии – новичок китайской Суперлиги «Тяньцзинь Цюаньцзань», с которым за несколько лет случилось много любопытного.Витсель уезжает в Китай, «Спартаку» интересен бразильский защитник?Витсель уезжает в Китай, «Спартаку» интересен бразильский защитник?«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Витсель как разочарование. Игрок «Зенита» вместо «Ювентуса» уезжает в КитайВитсель как разочарование. Игрок «Зенита» вместо «Ювентуса» уезжает в Китай«Советский спорт» – об одном из самых громких трансферов этого января.Витсель отправится в Китай в течение 48 часовПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель и его агенты в течение 48 часов вылетят в Китай для подписания контракта с «Тяньцзинь Цюаньцзянь».Аксель Витсель: Это был трудный выборПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель, подписавший контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь», прокомментировал свое решение.Девич покинул «Рубин»Казанский «Рубин» расстался с украинским нападающим Марко Девичем. Он указан в списке отзаявленных игроков на официальном сайте РФПЛ.Полузащитник «Шахтера» Караваев перешел в «Фенербахче»Полузащитник «Шахтера» Александр Караваев, находящийся в «Заре» на правах аренды, перешел в турецкий «Фенербахче», сообщает официальный сайт луганской команды.Как не заскучать в Китае за полгода. Советы Халка из ШанхаяКак не заскучать в Китае за полгода. Советы Халка из ШанхаяБразилец развлекается на поле, собирает друзей в команде и продолжает растить мышцы.Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай. Таблица трансферов РФПЛЦаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Год Криштиану и «Реала». Итоги года от «ССФ»Год Криштиану и «Реала». Итоги года от «ССФ»Еженедельник «Советский спорт Футбол» подводит итоги 2016 года.Витсель дал согласие на переход в один из клубов КитаяБельгийский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Аксель Витсель согласился перейти в один из китайских клубов, сообщает Corriere dello Sport.«Краснодар» объявил об уходе Енджейчика в «Легию»29-летний защитник Артур Енджейчик покидает «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.Фонтанелло официально покинул «Урал»Как сообщает официальный сайт «Урала», защитник Пабло Фонтанелло принял решение не продлевать контракт с российским клубом.Гендиректор «Крыльев Советов»: Мы довольны компенсацией за ЦаллаговаГенеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о трансфере Ибрагима Цаллагова из самарского клуба в «Зенит».«Краснодар» объявил о переходе Ахмедова в «Шанхай СИПГ»Как сообщает официальный сайт «Краснодара», полузащитник Одил Ахмедов продолжит карьеру в чемпионате Китая.Арустамян сообщил о трансфере Ахмедова в «Шанхай СИПГ»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился инсайдом относительно будущего полузащитника «Краснодара» и сборной Узбекистана Одила Ахмедова.Защитник сборной Словении Балажиц стал игроком «Урала»Центральный защитник из Словении Грегор Балажиц стал игроком «Урала», сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.Ибрагим Цаллагов: Пример Анюкова стоит перед глазами, хочу его повторитьЗащитник Ибрагим Цаллагов, подписавший контракт с «Зенитом», поделился ожиданиями от выступления за петербургский клуб.
Главные новости
Олимпиада
Член МОК: Нужно было отстранить Россию от Олимпиады в Рио
Футбол
«Рубин» готов заплатить за полузащитника «Галатасарая» Озтекина 4 млн евро
Футбол
РФС выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Царева
Лыжный спорт
Легков и Вылегжанин в январе лишатся медалей ОИ-2014
Футбол
«Локомотив» интересуется бразильцем Сассе и колумбийцем Пресиадо
Футбол
Манджукич может стать одноклубником Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Лыжный спорт
Сергей Устюгов: Могу сказать, что я «чист»
Футбол
Срна может отказаться от перехода в «Барселону» из-за невыгодных условий контракта
Футбол
Миранчук - главная трансферная цель «Рубина» зимой
Футбол
Таски присоединится к «Трабзонспору» на сборе в Анталье
все новости
Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГкалендарьстатистика
Халк
Халквсе новости
Оскар
Оскарвсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы