Семак познакомился с инфраструктурой «Уфы» (видео)

Новый главный тренер «Уфы» Сергей Семак осмотрел инфраструктуру клуба.

Видео, на котором 40-летний специалист знакомится с объектами команды, опубликовано на официальном канале «Уфы».

Напомним, что контракт с Семаком заключен сроком на полтора года. На посту главного тренера уфимцев Семак сменил Виктора Гончаренко, который 12 декабря возглавил ЦСКА.

Экс-полузащитник ЦСКА, ПСЖ, ФК «Москва», «Рубина», «Зенита» и сборной России начал тренерскую карьеру в 2013 году. На протяжении трех с половиной лет Семак работал в тренерском штабе «Зенита». С 2014-го по 2016 годы бронзовый призер Евро-2008 входил в тренерский штаб сборной России.