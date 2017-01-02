Киевское «Динамо» хочет получить от «Наполи» 22 миллиона евро за Ярмоленко
«Наполи» проявляет интерес к полузащитнику киевского «Динамо»
Андрею Ярмоленко. Руководство «Динамо» хочет получить за него солидные
отступные.
По информации ITASportPress, «Наполи» ведет переговоры о переходе. «Динамо» хочет получить за игрока 22 миллиона евро. В текущем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел 33 матча за «Динамо» и забил девять мячей при пяти голевых передачах.
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