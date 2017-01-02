Киевское «Динамо» хочет получить от «Наполи» 22 миллиона евро за Ярмоленко

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Защитник «Наполи» Кирикеш получил повреждение бедра в матче «Фиоретиной» Защитник «Наполи» Влад Кирикеш получил травму в матче с «Фиорентиной» в 18-м туре чемпионата Италии (3:3). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Аурелио Де Лаурентис: Габбьядини покинет «Наполи». Он не подходит под футбол Сарри Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что клуб планирует расстаться с нападающим Маноло Габбьядини. Это связано с тем, что игрок не вписывается в футбольную философию главного тренера неаполитанцев Маурицио Сарри.

Аурелио Де Лаурентис: Паволетти в ближайшие дни пройдет медосмотр в «Наполи» Форвард «Дженоа» Леонардо Паволетти близок к переходу в «Наполи». Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис сообщил, что нападающий вскоре пройдет медосмотр.

Украинский журналист: «Зенит» сперва вышел на руководство киевского «Динамо», а не на агента Хачериди Журналист украинских телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас рассказал о нюансах переговорного процесса между «Зенитом» и «Динамо» относительно перехода Евгения Хачериди. Также он ответил на обвинения со стороны агента игрока Вадима Шаблия, который ранее отверг возможность такого перехода.

Агент Хачериди: Ни я, ни «Динамо» не получали предложений от «Зенита» Вадим Шаблий, агент защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди, прокомментировал информацию об интересе «Зенита». Ранее сообщалось, что питерский клуб намерен приобрести игрока сборной Украины за 4 млн евро.

Агент Марадоны: Мой клиент ведет переговоры с «Наполи» Агент Стефано Сеси, представляющий интересы бывшего наставника сборной Аргентины Диего Марадоны, рассказал о планах на своего клиента.

Украинский журналист: «Зенит» торгуется с киевским «Динамо» по Хачериди «Зенит» хочет приобрести защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди. Об этом в своем твиттере сообщил журналист украинского телеканала «Футбол 1» Игорь Бурбас.

Бернардески затмил Мертенса. Обзор 18-го тура серии А «Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура чемпионата Италии.

Дрис Мертенс: Я с трудом осознаю, что мне удалось сделать в матче с «Торино» Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс, забивший четыре мяча в матче с «Торино» (5:3) в 17-м туре чемпионата Италии, поделился впечатлениями.

Маурицио Сарри: Мы пропустили три глупых гола, нужно работать над устранением недостатков Главный тренер «Наполи» Маурици Сарри прокомментировал победу своей команды над «Торино» (5:3) в матче 17-го тура чемпионата Италии.