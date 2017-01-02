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Киевское «Динамо» хочет получить от «Наполи» 22 миллиона евро за Ярмоленко

Источник:  Itasportpress.itКомментарии

«Наполи» проявляет интерес к полузащитнику киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко. Руководство «Динамо» хочет получить за него солидные отступные.

По информации  ITASportPress, «Наполи» ведет переговоры о переходе. «Динамо» хочет получить за игрока 22 миллиона евро. В текущем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел 33 матча за «Динамо» и забил девять мячей при пяти голевых передачах.

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