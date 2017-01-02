Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Манчестер Сити- : -Бёрнли
Хоккей  Сент-Луис- : -Чикаго
Хоккей  Дания (U-20)- : -Россия (U-20)
Футбол  Сандерленд- : -Ливерпуль
Футбол  Вест Хэм- : -Манчестер Юнайтед
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Словакия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Плющев: Не думаю, что датские хоккеисты смогут удивить нашу сборную

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший главный тренер юниорской, молодежной и первой сборных Владимир Плющев поделился ожиданиями от предстоящей встречи 1/4 финала молодежного чемпионата мира, проходящего в Канаде, между сборными России и Дании.

- Я бы не сказал, что датчане – явные аутсайдеры в сегодняшнем матче. Но это та команда, с которой сборная России должна решать все основные вопросы, то есть выход в следующую стадию чемпионата мира.

 Не думаю, что датские хоккеисты смогут противопоставить что-то такое, что удивит нашу сборную. Фокусы, конечно, различные бывают на чемпионате мира. Играть-то все равно надо, никто за нас не будет забивать шайбы сборной Дании. Только на авось рассчитывать нельзя. Надо сделать выводы из матчей группового этапа и решить игровые проблемы, - передает слова Плющева «Р-Спорт».

Напомним, что матч пройдет 2 января на льду арены «Эйр Канада Центр« в 21:00 по московскому времени. «Советский спорт» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Банкуй, Брагин! У сборной России идеальный расклад на плей-офф МЧМ-2017Банкуй, Брагин! У сборной России идеальный расклад на плей-офф МЧМ-2017Дмитрий Пономаренко – о шансах сборной России на очередной финал молодежного чемпионата мира.МЧМ. 1/4 финала. Дания - Россия. Текстовая трансляция начнется в 21:00Четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею на сайте «Советского спорта».Букмекеры считают Россию явным фаворитом матча с Данией в четвертьфинале МЧМБукмекерские конторы выставили котировки на матч сборных России и Дании в четвертьфинале молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде.Александр Кожевников: Дания - хороший середняк, бодаться будутДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы сборной России на выход в полуфинал молодежного чемпионата мира.Илья Самсонов: Важно, что отыграли на нольГолкипер молодежной сборной России Илья Самсонов поделился впечатлениями от победы над словаками (2:0) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.Кирилл Капризов: Хорошо, что дотерпели и довели матч до победыНападающий молодежной сборной России поделился впечатлениями от победы над словаками (2:0) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2017На молодёжном чемпионате мира по хоккею стали известны все четвертьфинальные пары.Валерий Брагин: Эти датчане стали только сильнее. На них нужно настроиться!Валерий Брагин: Эти датчане стали только сильнее. На них нужно настроиться!Главный тренер сборной России Валерий Брагин после матча со Словакией (2:0) выступил перед журналистами.Молодежная сборная России победила словаков и в 1/4 финала сыграет с ДаниейМолодежная сборная России обыграла команду Словакии со счетом 2:0 на молодежном чемпионате мира, который проходит в Канаде.Россия опять попала на Данию в четвертьфинале. Год назад им чуть не проиграли!Россия опять попала на Данию в четвертьфинале. Год назад им чуть не проиграли!Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает о последних событиях на молодежном чемпионате мира.Владимир Плющев: Нам нельзя ошибаться на ровном местеБывший главный тренер юниорской, молодежной и первой сборных Владимир Плющев – об игре сборной Валерия Брагина перед завершающим матчем наших со словаками.Букмекеры считают Россию явным фаворитом матча МЧМ со СловакиейБукмекерские конторы отдают явное предпочтение сборной России перед Словакией в заключительной встрече группового этапа на молодежном чемпионате мира.Егор Воронков: Тратим много времени на раскачкуЗащитник молодежной сборной России Егор Воронков поделился мнением о выступлении команды на проходящем в Канаде чемпионате мира.Павел Карнаухов: Мы сами создаем себе проблемы, а потом начинаем выбираться из нихФорвард молодежной сборной России Павел Карнаухов поделился мнением о выступлении команды на проходящем в Канаде чемпионате мира.Капитан словацкой «молодежки»: Россия и Латвия – команды одного уровня. У нас есть шансКапитан молодежной сборной Словакии Эрик Чернак считает, что у его команды есть хорошие шансы на победу в матче с россиянами на чемпионате мира.Сборная Латвии проиграла словакам в матче МЧМХоккеисты молодежной сборной Словакии в своем третьем матче на групповом этапе чемпионата мира переиграли команду Латвии.Финская катастрофа! Молодежная сборная Суоми досрочно потеряла шансы на плей-оффФинская катастрофа! Молодежная сборная Суоми досрочно потеряла шансы на плей-оффЧемпион мира сложил полномочия уже после трех матчей на МЧМ-2017. Сегодня швейцарцы поставили крест на последней надежде финской сборной.Швейцарцы по буллитам обыграли датчан и оставили финнов без плей-офф МЧМХоккеисты молодежной сборной Швейцарии в своем третьем матче на групповом этапе чемпионата мира нанесли поражение команде Дании.ИИХФ лукавит! Матч ЧМ-2011 начался с минуты молчания из-за теракта в МинскеИИХФ лукавит! Матч ЧМ-2011 начался с минуты молчания из-за теракта в МинскеДмитрий Пономаренко опровергает заявление ИИХФ о том, что «минуты молчания на матчах можно проводить лишь по событиям, связанным с хоккеем».ИИХФ объяснила запрет на минуту молчания. Вы их поняли? Мнение Павла ЛысенковаИИХФ объяснила запрет на минуту молчания. Вы их поняли? Мнение Павла ЛысенковаОбозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассуждает о том, что ИИХФ запретила минуту молчания по жертвам катастрофы Ту-154.
Главные новости
Олимпиада
Член МОК: Нужно было отстранить Россию от Олимпиады в Рио
Футбол
«Рубин» готов заплатить за полузащитника «Галатасарая» Озтекина 4 млн евро
Футбол
РФС выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Царева
Лыжный спорт
Легков и Вылегжанин в январе лишатся медалей ОИ-2014
Футбол
«Локомотив» интересуется бразильцем Сассе и колумбийцем Пресиадо
Футбол
Манджукич может стать одноклубником Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Лыжный спорт
Сергей Устюгов: Могу сказать, что я «чист»
Футбол
Срна может отказаться от перехода в «Барселону» из-за невыгодных условий контракта
Футбол
Миранчук - главная трансферная цель «Рубина» зимой
Футбол
Таски присоединится к «Трабзонспору» на сборе в Анталье
все новости
Дания (U-20)
Дания (U-20)календарьстатистика
Россия (U-20)
Россия (U-20)календарьстатистика
Владимир Плющев
Владимир Плющеввсе новости
Молодежный ЧМ
Молодежный ЧМтаблицакалендарьстатистикатексты/новости