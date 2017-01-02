Владимир Плющев: Не думаю, что датские хоккеисты смогут удивить нашу сборную

Бывший главный тренер юниорской, молодежной и первой сборных Владимир Плющев поделился ожиданиями от предстоящей встречи 1/4 финала молодежного чемпионата мира, проходящего в Канаде, между сборными России и Дании.

- Я бы не сказал, что датчане – явные аутсайдеры в сегодняшнем матче. Но это та команда, с которой сборная России должна решать все основные вопросы, то есть выход в следующую стадию чемпионата мира.

Не думаю, что датские хоккеисты смогут противопоставить что-то такое, что удивит нашу сборную. Фокусы, конечно, различные бывают на чемпионате мира. Играть-то все равно надо, никто за нас не будет забивать шайбы сборной Дании. Только на авось рассчитывать нельзя. Надо сделать выводы из матчей группового этапа и решить игровые проблемы, - передает слова Плющева «Р-Спорт».