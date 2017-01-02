Федерер одержал первую победу с июля 2016 года
Швейцарский теннисист Роджер Федерер вернулся на корт после
травмы. Впервые с июля 2016 года он одержал победу.
35-летний теннисист, выступая на Кубке Хопмана, победил
британца Дэна Эванса в двух сетах. Итоговый счет матча - 6:3, 6:4. Матч продолжался 63 минуты.
Кубок Хопмана – это командный
турнир, в рамках которого сборной Швейцарии предстоит сыграть в следующем матче
против сборной Германии. 4 января Федерер сыграет с немцем Александром
Зверевым.
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