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«Бешикташ» объявил о подписании контракта с Бабелом

Источник:  ФК «Бешикташ»Комментарии

Полузащитник «Депортиво» Райан Бабел продолжит карьеру в «Бешикташе».

Контракт 30-летнего голландца с клубом из Стамбула стоимостью 5,6 миллиона евро рассчитан на два с половиной года. Также в соглашении прописан бонус за каждый гол в размере четырех тысяч евро.

В первой половине сезона Бабел забил четыре гола и сделал одну голевую передачу в 11 матчах примеры.

Напомним, ранее полузащитник уже выступал в Турции. В 2013-2015 годах он забил 14 голов в 58 матчах высшей турецкой лиги за «Касымпашу».

После 16 туров нынешнего сезона «Бешикташ» занимает второе место в чемпионате, отставая на одно очко от «Истанбула».

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