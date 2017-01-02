Эдуард Николаев: В Парагвае очень искренне отношение к команде «КАМАЗ-мастер»

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, как их приняли в Парагвае. Напомним, что команде предстоит участвовать в ралли «Дакар».

«Столица Парагвая произвела очень приятное впечатление. Отношение людей очень искреннее. Скандируют «Руссия, Руссия!». Повсюду плакаты с фотографиями наших «КАМАЗов». Также мы очень чувствуем поддержку наших российских болельщиков. Поверьте мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы не огорчить их и оправдать ожидания», - цитирует Николаева официальный сайт команды.

Всего на старт «Дакара» выйдут 316 транспортных средств из 59 стран мира. Маршрут «Дакара-2017» проложен по территории трех стран — Парагвая, Боливии и Аргентины. Причем Парагвай примет гоночный караван впервые в истории. Гонка пройдет со 2 по 14 января. Маршрут составляет 8800 км, из которых 3900 километров придется на скоростные спецучастки.

«Машины не ломать». Дневник «Дакара-2017»: первый день