Эдуард Николаев: В Парагвае очень искренне отношение к команде «КАМАЗ-мастер»
Пилот команды «КАМАЗ-мастер»
Эдуард Николаев рассказал, как их приняли в Парагвае. Напомним, что команде
предстоит участвовать в ралли «Дакар».
«Столица Парагвая
произвела очень приятное впечатление. Отношение людей очень искреннее.
Скандируют «Руссия, Руссия!». Повсюду плакаты с фотографиями наших «КАМАЗов».
Также мы очень чувствуем поддержку наших российских болельщиков. Поверьте мы
будем делать все возможное и невозможное, чтобы не огорчить их и оправдать
ожидания», - цитирует Николаева
официальный сайт команды.
Всего
на старт «Дакара» выйдут 316 транспортных средств из 59 стран мира. Маршрут
«Дакара-2017» проложен по территории трех стран — Парагвая, Боливии и
Аргентины. Причем Парагвай примет гоночный караван впервые в истории. Гонка
пройдет со 2 по 14 января. Маршрут составляет 8800 км, из которых 3900
километров придется на скоростные спецучастки.
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