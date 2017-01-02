Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Манчестер Сити- : -Бёрнли
Хоккей  Сент-Луис- : -Чикаго
Хоккей  Дания (U-20)- : -Россия (U-20)
Футбол  Сандерленд- : -Ливерпуль
Футбол  Вест Хэм- : -Манчестер Юнайтед
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Словакия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Малышко и Кайшева выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на четвертый этап Кубка мира по биатлону. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин, Дмитрий Малышко. Как сообщается, Евгений Гараничев выступит на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Женщины: Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.

Напомним, что четвертый этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе с 5 по 8 января.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира в ОберховеСо 2 по 8 января в немецком Оберхофе пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону.Бе-старший и Экхофф пропустят этап Кубка мира в ОберхофеНорвежские биатлонисты Тарьей Бе и Тириль Экхофф не смогут выступить на четвертом этапе Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе.Домрачева включена в предварительный состав сборной Белоруссии на этап в ОберхофеТрехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вошла в предварительную заявку сборной Белоруссии на четвертый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия).Яна Романова: От чего я должна защищаться? От царапин на пробирках?Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи по биатлону Яна Романова прокомментировала свое отстранение от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.Тренер сборной Украины: В плане стрельбы Домрачева готова к стартамТренер женской сборной Украины по биатлону Александр Биланенко рассказал, как олимпийская чемпионка Дарья Домрачева готовится к сезону после рождения ребенка.Ольга Вилухина: Подозрительны не наши пробы, а все эти доклады Макларена, списки Родченкова и их обвиненияДвукратный призер зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи российская биатлонистка Ольга Вилухина сообщила, что все допинг-пробы, взятые у нее на протяжении карьеры, были чистыми.Стройка века и мизерная доля остарина. 5 главных скандалов неделиСтройка века и мизерная доля остарина. 5 главных скандалов недели«Советский спорт» по традиции вспоминает самые громкие скандалы, потрясшие спортивный мир за последние семь дней .«Когда не было денег, мы спасались в лесу» Семейные истории российского биатлона«Когда не было денег, мы спасались в лесу» Семейные истории российского биатлонаБиатлонист сборной России прапорщик ЦСКА Матвей Елисеев пришел в редакцию «Советского спорта».СБР обратился к авиакомпаниям и отелям Тюмени с просьбой о содействии болельщикамСоюз биатлонистов России обратился к руководству авиакомпаний и отелей в Тюмени с просьбой о содействии биатлонным болельщикам.Андерс Бессеберг: В январе станет известно, какой город заменит ТюменьМеждународный союз биатлонистов (IBU) к середине января определится с местом проведения восьмого этапа Кубка мира сезона-2016/17, который планировалось провести в Тюмени, сообщил президент IBU Андерс Бессеберг.Максим Кугаевский: Гараничев будет готовиться к январским стартам индивидуальноЛичный тренер Евгения Гараничева Максим Кугаевский рассказал, что его подопечный будет готовиться к январским этапам Кубка мира по индивидуальной программе.Старых вернулась в сборную России после дисквалификации за допинг и включена в состав на Кубок IBUРоссийская биатлонистка Ирина Старых включена в состав сборной России на этап Кубка IBU. Напомним, что ранее она была дисквалифицирована за допинг.Кайшева, Услугина, Подчуфарова, Акимова и Глазырина выступят на этапе Кубка мира в ОберхофеСтал известен состав женской сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе.Елена Пидгрушная: Я не против, чтобы предпоследний этап сезона был перенесен из Тюмени в ОслоУкраинская биатлонистка Елена Пидгрушная поделилась своим мнением о том, куда следует перенести этап Кубка мира, который должен был состояться в Тюмени.Дмитрий Пидручный: Я против того, чтобы тюменский этап Кубка мира переносили в РаубичиУкраинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился своим мнением о том, куда следует перенести этап Кубка мира, который должен был состояться в Тюмени.Волков, Логинов и Слепов вошли в состав сборной России на январские стартыСтал известен состав мужской сборной России по биатлону на международные соревнования в январе.Симон Фуркад: Ложь в спорте прекратится, если Кубок мира не пройдет в Тюмени? Перестаньте быть лицемерамиФранцузский биатлонист Симон Фуркад считает неразумным перенос этапа Кубка мира-2016/17 из Тюмени.Слепцова выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»Светлана Слепцова выиграла индивидуальную гонку на 15 км в рамках всероссийских соревнований «Ижевская винтовка», которые определяют состав сборной на январские этапы Кубка мира.Александр Жуков: Надеюсь, сборная России выступит на Олимпиаде в ПхенчханеПрезидент ОКР Александр Жуков надеется на то, что Россия сможет выставить полноценную команду на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.Сергей Тарасов: Ну и кого наказали? Невиновных, российских болельщиковСергей Тарасов: Ну и кого наказали? Невиновных, российских болельщиковОлимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов – о решении исполкома IBU и о том, кто пострадал от переноса этапа Кубка мира из Тюмени.
Главные новости
Олимпиада
Член МОК: Нужно было отстранить Россию от Олимпиады в Рио
Футбол
«Рубин» готов заплатить за полузащитника «Галатасарая» Озтекина 4 млн евро
Футбол
РФС выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Царева
Лыжный спорт
Легков и Вылегжанин в январе лишатся медалей ОИ-2014
Футбол
«Локомотив» интересуется бразильцем Сассе и колумбийцем Пресиадо
Футбол
Манджукич может стать одноклубником Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Лыжный спорт
Сергей Устюгов: Могу сказать, что я «чист»
Футбол
Срна может отказаться от перехода в «Барселону» из-за невыгодных условий контракта
Футбол
Миранчук - главная трансферная цель «Рубина» зимой
Футбол
Таски присоединится к «Трабзонспору» на сборе в Анталье
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости