Малышко и Кайшева выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на четвертый этап Кубка мира по биатлону. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин, Дмитрий Малышко. Как сообщается, Евгений Гараничев выступит на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Женщины: Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.

Напомним, что четвертый этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе с 5 по 8 января.