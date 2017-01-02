Айрат Мардеев: Гонка будет интересной и непростой

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» поделился ожиданиями от ближайших соревнований. Напомним, что команде предстоит участвовать в ралли «Дакар».

«Гонка будет интересной и непростой. У нас есть хороший спортивный азарт, но в то же время присутствует чувство большой ответственности за результат. Нам нужно найти золотую середину ехать надежно, но в то же время быть в темпе, а порой даже задавать его. Надеюсь не подведет погода. Мы видели, что Аргентина залита дождями. Но все ждут, что основная спортивная борьба развернется на высокогорье Боливии», - цитирует Мардеева официальный сайт команды.

Всего на старт «Дакара» выйдут 316 транспортных средств из 59 стран мира. Маршрут «Дакара-2017» проложен по территории трех стран — Парагвая, Боливии и Аргентины. Причем Парагвай примет гоночный караван впервые в истории. Гонка пройдет со 2 по 14 января. Маршрут составляет 8800 км, из которых 3900 километров придется на скоростные спецучастки.

«Машины не ломать». Дневник «Дакара-2017»: первый день



