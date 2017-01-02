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Юрген Клопп: Представьте, как велика досада «Челси», когда выигрываешь 13 матчей подряд, а мы всего в шести очках позади

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о борьбе за чемпионский титул в премьер-лиге.

«Нам нужно просто выигрывать свои матчи, а потом посмотрим, к чему это приведет. Когда до конца чемпионата остается пять, шесть или семь туров, можно посмотреть на это по-другому, но на данном этапе нужно лишь набирать очки.

Лига невероятно сложная. Мы не можем смотреть на «Челси». Они невероятно сильны и выиграли 13 матчей подряд. Что же, неплохо.

Но представьте, как велика досада, когда ты побеждать в 13 играх подряд, а одна команда всего в шести очках позади», – приводит BBC слова Клоппа.

Напомним, после первого круга «Ливерпуль» занимает второе место в премьер-лиге, отставая от «Челси» на шесть очков. В 20-м туре 2 января «красные» сыграют в гостях с «Сандерлендом». Начало матча – 18:00 (мск).

Матч

Сандерленд - Ливерпуль

Состав

Сандерленд: Манноне, Джилободжи, ван Анхолт, Коне, О'Ши, Джонс, Янузай, Ларссон, Борини, Дефо, Аничебе

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Клаван, Ловрен, Лаллана, Хендерсон, Джан, Мане, Вейналдум, Милнер, Фирмино

Место и дата

02 января 18:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция

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