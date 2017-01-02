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Ронда Роузи: Мне нужно время, чтобы подумать о будущем

Источник:  Лента.РуКомментарии

Экс-чемпионка UFC в легчайшей весовой категории американка Ронда Роузи поделилась планами на будущее после поражения от Аманды Нуньес, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на ESPN.

- В первую очередь я хочу поблагодарить своих болельщиков, которые остаются со мной не только в минуты триумфа, но и в самые сложные моменты в жизни. Не могу передать словами, как много для меня значит ваша поддержка. К сожалению, иногда, даже после тяжелой работы и вопреки непреклонному желанию, наши планы не воплощаются в жизнь. Я горжусь, когда вижу, как значительно шагнул вперед женский дивизион UFC, когда вижу всех женщин, способствовавших этому прогрессу, включая Аманду Нуньес. Мне нужно время, чтобы подумать о будущем. Спасибо вам за веру в меня и понимание.

Напомним, что 31 декабря, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 207, в главном поединке которого Ронда Роузи проиграла поединок действующей чемпионке в легчайшем весе Аманде Нуньес. Представительница Бразилии одержала досрочную победу над своей американской соперницей в первом раунде.

Добавим, Роузи вернулась в октагон спустя 13 месяцев. В ноябре 2015 года она потерпела сокрушительное поражение в поединке против Холли Холм.

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