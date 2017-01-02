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«Ливерпуль» интересуется форвардом «Бенфики» Раулем Хименесом

Источник:  SquawkaКомментарии

Форвард «Бенфики» Рауль Хименес привлек внимание «Ливерпуля». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Squawka, «Ливерпуль» хочет усилить линию нападения. Вероятнее всего, зимой трансфера не будет, но летом Хименес может быть доступен для перехода. Сумма трансфера может составить 22 миллиона фунтов. Мексиканец мог перейти в «Вест Хэм» в 2015 году, но из-за проблем со здоровьем переход не состоялся.

В текущем сезоне 25-летний Рауль Хименес провел 18 матчей за «Бенфику» и забил восемь мячей при двух голевых передачах.

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