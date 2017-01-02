Диего Коста: Летом я мог вернуться в «Атлетико»

Форвард «Челси» Диего Коста заявил, что минувшим летом хотел сменить клуб и был близок к возвращению в «Атлетико».

«Хотел ли я уйти? Да-да. Я был на грани ухода. У меня была возможность перейти в «Атлетико». Я хотел кое-что поменять ради семьи, но причина этого не в самом клубе. В «Челси» ко мне относятся с большой любовью, в том числе болельщики, поэтому я очень счастлив здесь», – приводит The Telegraph слова Косты.

Напомним, в 2014 году испанец перешел в «Челси» из «Атлетико» за 32 миллиона фунтов. За два с половиной года он провел за «синих» 72 матча в премьер-лиге и забил 46 голов.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард лидирует в списке бомбардиров чемпионата с 14 голами в 18 матчах.