Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Манчестер Сити- : -Бёрнли
Хоккей  Сент-Луис- : -Чикаго
Хоккей  Дания (U-20)- : -Россия (U-20)
Футбол  Сандерленд- : -Ливерпуль
Футбол  Вест Хэм- : -Манчестер Юнайтед
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Словакия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Диего Коста: Летом я мог вернуться в «Атлетико»

Источник:  The TelegraphКомментарии

Форвард «Челси» Диего Коста заявил, что минувшим летом хотел сменить клуб и был близок к возвращению в «Атлетико».

«Хотел ли я уйти? Да-да. Я был на грани ухода. У меня была возможность перейти в «Атлетико». Я хотел кое-что поменять ради семьи, но причина этого не в самом клубе. В «Челси» ко мне относятся с большой любовью, в том числе болельщики, поэтому я очень счастлив здесь», – приводит The Telegraph слова Косты.

Напомним, в 2014 году испанец перешел в «Челси» из «Атлетико» за 32 миллиона фунтов. За два с половиной года он провел за «синих» 72 матча в премьер-лиге и забил 46 голов.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард лидирует в списке бомбардиров чемпионата с 14 голами в 18 матчах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антонио Конте: «Тоттенхэм» стал еще сильнее, чем в прошлом сезонеГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча против «Тоттенхэма». Напомним, что командам предстоит сыграть в 20-м туре чемпионата Англии.«Ливерпуль» интересуется форвардом «Бенфики» Раулем ХименесомФорвард «Бенфики» Рауль Хименес привлек внимание «Ливерпуля». Об этом сообщают британские СМИ.Юрген Клопп: Представьте, как велика досада «Челси», когда выигрываешь 13 матчей подряд, а мы всего в шести очках позадиГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о борьбе за чемпионский титул в премьер-лиге.«Бешикташ» объявил о подписании контракта с БабеломПолузащитник «Депортиво» Райан Бабел продолжит карьеру в «Бешикташе».Дон Фабио, ученик Луческу и два часа до Халка. На что Витсель променял «Ювентус»Дон Фабио, ученик Луческу и два часа до Халка. На что Витсель променял «Ювентус»Вместо лучшей команды Италии – новичок китайской Суперлиги «Тяньцзинь Цюаньцзань», с которым за несколько лет случилось много любопытного.Витсель уезжает в Китай, «Спартаку» интересен бразильский защитник?Витсель уезжает в Китай, «Спартаку» интересен бразильский защитник?«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Киевское «Динамо» хочет получить от «Наполи» 22 миллиона евро за Ярмоленко«Наполи» проявляет интерес к полузащитнику киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко. Руководство «Динамо» хочет получить за него солидные отступные.АПЛ. 20-й тур. «Манчестер Сити» - «Бернли», «Сандерленд» - «Ливерпуль» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 20-го тура чемпионата Англии.«Рубин» готов заплатить за полузащитника «Галатасарая» Озтекина 4 млн евро«Рубин» проявляет интерес к полузащитнику «Галатасарая» Ясину Озтекину, сообщает твиттер Galatasaray'dan Son.«Локомотив» интересуется бразильцем Сассе и колумбийцем ПресиадоМосковский «Локомотив» намерен усилить атакующую линию. В сферу их интересов попали нападающие из Бразилии и Колумбии.Манджукич может стать одноклубником Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»Хорватский форвард туринского «Ювентуса» Марио Манджукич может продолжить карьеру в китайском клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Об этом сообщает Tuttosport.Евгений Макаренко: Впервые слышу о предложениях от «Уфы» и «Спортинга»Бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Макаренко прокомментировал информацию о том, что им интересуются «Уфы» и лиссабонский «Спортинг». Он сказал, что впервые слышит об этом.Срна может отказаться от перехода в «Барселону» из-за невыгодных условий контрактаЗащитник «Шахтера» Дарио Срна сомневается, стоит ли ему переходить в «Барселону». Об этом сообщают испанские СМИ.Миранчук - главная трансферная цель «Рубина» зимойГлавная трансферная цель «Рубина» в зимнее трансферное окно - полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.Жерар Улье: У Джеррарда есть все для того, чтобы стать отличным тренеромЗавершение карьеры бывшего капитана сборной Англии прокомментировал его первый тренер в Премьер-лиге Жерар Улье.«Как и всегда, я заставил критиков проглотить свои слова». Превью 20-го тура АПЛ«Как и всегда, я заставил критиков проглотить свои слова». Превью 20-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает о самом интересном в 20-м туре АПЛ.Таски присоединится к «Трабзонспору» на сборе в АнтальеЗащитник московского «Спартака» Сердар Таски в зимнее трансферное окно, скорее всего, переберется в турецкий клуб.Анатолий Бышовец: В нынешнее время поступок Витселя оправданЗнаменитый тренер Анатолий Бышовец прокомментировал переход полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».Оливье Жиру: Дай тебе еще раз двести так ударить - не повторишь!В матче «Арсенал» - «Кристал Пэлас» (2:0) нападающий открыл счет редчайшим ударом – скорпиона.Ромуло готов отказаться от зарплаты в «Спартаке» ради перехода в «Фламенго»Полузащитник «Спартака» Ромуло намерен провести переговоры с московским клубом по поводу его перехода в «Фламенго».
Главные новости
Олимпиада
Член МОК: Нужно было отстранить Россию от Олимпиады в Рио
Футбол
«Рубин» готов заплатить за полузащитника «Галатасарая» Озтекина 4 млн евро
Футбол
РФС выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Царева
Лыжный спорт
Легков и Вылегжанин в январе лишатся медалей ОИ-2014
Футбол
«Локомотив» интересуется бразильцем Сассе и колумбийцем Пресиадо
Футбол
Манджукич может стать одноклубником Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Лыжный спорт
Сергей Устюгов: Могу сказать, что я «чист»
Футбол
Срна может отказаться от перехода в «Барселону» из-за невыгодных условий контракта
Футбол
Миранчук - главная трансферная цель «Рубина» зимой
Футбол
Таски присоединится к «Трабзонспору» на сборе в Анталье
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Диего Коста
Диего Коставсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы