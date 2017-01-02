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Джонатан Тэйвс: Какие бы условия ни ждали нас – они будут одинаковыми для обеих команд

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс поделился ожиданиями от матча «Зимней классики» с «Чикаго» на бейсбольной арене Busch Stadium.

- Мы готовимся к этому матчу, как к любому другому. Какие бы условия ни ждали нас - они будут одинаковыми для обеих команд, и главный вопрос в том, кто сумеет лучше к ним приспособиться. Пару лет назад мы играли в Чикаго на Soldier Field, где шел просто сумасшедший снегопад, сквозь который даже шайбу было трудно разглядеть. Естественно, скорости были невысокими. Я считаю, не надо искать себе оправданий. Да, будут вызовы, но такие же вызовы ждут и соперника. Возможно, кому этими необычными условиями удастся воспользоваться, - передает слова Тэйвса официальный сайт НХЛ.

Напомним, что матч между «Сент-Луисом» и «Чикаго» состоится 2 января в 20:00 по московскому времени.

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