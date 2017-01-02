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Медведев обыграл Монтейру в первом раунде турнира в Ченнае

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда турнира АТР в Ченнае (Индия) между россиянином Даниилом Медведевым и бразильцем Тиагу Монтейру завершился победой российского теннисиста в двух сетах. Итоговый счет матча - 6:3, 6:3 в пользу Медведева.

Матч продолжался один час и 37 минут. В следующем раунде Медведев сыграет с победителем пары Раду Албот (Молдавия) – Лу Еньсунь (Китайский Тайбэй).

Турнир АТР

Ченнай (Индия)

Первый раунд

Покрытие: хард.

Призовой фонд: 447 480 долларов

Первый раунд

Даниил Медведев (Россия) – Тиагу Монтейру (Бразилия) – 6:3, 6:3

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