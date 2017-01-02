Медведев обыграл Монтейру в первом раунде турнира в Ченнае
Матч первого раунда турнира АТР в Ченнае (Индия) между
россиянином Даниилом Медведевым и бразильцем Тиагу Монтейру завершился победой
российского теннисиста в двух сетах. Итоговый счет матча - 6:3, 6:3 в пользу Медведева.
Матч продолжался один час и 37 минут. В следующем раунде Медведев
сыграет с победителем пары Раду Албот (Молдавия) – Лу Еньсунь (Китайский
Тайбэй).
Турнир АТР
Ченнай (Индия)
Первый раунд
Покрытие: хард.
Призовой фонд: 447 480 долларов
Первый раунд
Даниил Медведев (Россия) – Тиагу Монтейру
(Бразилия) – 6:3, 6:3
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически