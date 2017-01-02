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Роджер Федерер: Для первого матча все прошло здорово

Источник:  Hopman CupКомментарии

16-я ракетка мира Роджер Федерер рассказал, какие эмоции пережил в своем первом за полгода матче.

В понедельник в своем первом матче на Кубке Хопмана 35-летний швейцарец, восстановившийся после травмы колена, обыграл британца Дэна Эванса (6:3, 6:4).

«Я хотел бы пережить это снова. Немного грустно, что матч закончился, потому что на корте было так здорово.

Меня переполняли эмоции. Когда я спускался на корт, я подумал: «Господи, это лучше, чем я мог представить».

Было здорово снова надеть игровую майку, подать с первого мяча, а в конце подавать на матч. Это моменты, по которым я больше всего скучал, хотя они и заставляют тебя переживать.

Ради этого ты играешь в теннис. Думаю, для первого матча все прошло здорово, потому что я ожидал, что будет хуже.

Уже три или четыре недели я не думаю о колене, потому что оно совсем не беспокоит. У меня ничего не болит. Здорово, что удалось избавиться от этого», – приводит слова Федерера официальный сайт Hopman Cup.

Напомним, на командном турнире в Перте Федерер представляет Швейцарию вместе с Белиндой Бенчич, которая также выиграла свой первый матч у Хизер Уотсон (7:5, 3:6, 6:2).

В среду соперником Швейцарии станет Германия. Федерер сыграет с Александром Зверевым, а Бенчич – с Андреа Петкович.

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