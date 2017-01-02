28 игроков СКА отправились на трехматчевую выездную серию

СКА сыграет против минского и рижского «Динамо», а также встретится с «Йокеритом».

На выезд отправились следующие игроки:

Вратари: Евгений Иванников, Микко Коскинен, Игорь Шестеркин.

Защитники: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Дмитрий Юдин, Динар Хафизуллин, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Артем Зуб, Патрик Херсли, Максим Чудинов, Егор Яковлев.

Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Стив Мозес, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Александр Хохлачев, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Напомним, встреча против минчан пройдет 3 января (начало – в 19:30), через два дня армейцы сыграют с командой из Хельсинки (19:30), а 7 числа подопечные Олега Знарка встретятся с рижанами (18:00).

В турнирной таблице Западной конференции после 43 матчей СКА лидирует, имея в активе 104 очка. На втором месте с отставанием в три очка расположился ЦСКА, однако москвичи провели на две игры больше.