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Александр Якушев: Кубок Мира показал сегодняшний уровень и канадского хоккея, и нашего

Источник:  КХЛКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев сравнил уровень российского и канадского хоккея.

- Кубок Мира показал сегодняшний уровень и канадского хоккея, и нашего. Невесело? Так и есть на самом деле. Если мы вспомним, большинство недавних поединков между нашей сборной и канадской, так оно и получается. Сегодня они сильнее нас во многих отношениях, тут скрывать нечего. На это есть, конечно, свои причины: они играют уже 100 лет, у них все отлажено.

- Оцените нынешний чемпионат КХЛ.
- Уровень в любых видах спорта определяется «ногами» – приходит болельщик или не приходит. Если идут люди на хоккей – значит, можно давать положительную оценку. Я бы не сказал сейчас, что у нас на каждом матче аншлаги. Есть еще, к чему стремиться.

- А если говорить об уровне мастерства игроков?
- У нас был спад после 90-х годов, когда позакрывались школы, и плоды этого безвременья мы пожинаем до сих пор. Но в последние годы видны обнадеживающие тенденции. Много катков построили по всей стране, началось движение вверх. В этом смысле создание КХЛ девять лет назад, безусловно, сыграло большую положительную роль, - передает слова Якушева официальный сайт КХЛ.

Напомним, что на Кубке мира – 2016 сборная России вышла из группы со второго места и проиграла в 1/2 финала команде Канады со счетом 3:5.

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