Матч «Мидлсбро» и «Лестера» завершился нулевой ничьей

«Мидлсбро» и «Лестер» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Англии. Итоговый счет матча – 0:0.

На протяжении большей части матча хозяева владели инициативой, а «Лестер» играл от обороны. «Лисам» удалось отразить атаки «Боро» и сохранить ворота в неприкосновенности. «Мидлсбро» не сумел использовать свои моменты для взятия ворот.

Действующие чемпионы Англии набрал 21 очко и занимают 14-е место в чемпионате Англии. У «Мидлсбро» 19 очков и 16-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

20-й тур