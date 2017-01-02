Матч «Мидлсбро» и «Лестера» завершился нулевой ничьей
«Мидлсбро» и «Лестер»
сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Англии. Итоговый счет матча – 0:0.
На протяжении большей части матча хозяева владели
инициативой, а «Лестер» играл от обороны. «Лисам» удалось отразить атаки «Боро»
и сохранить ворота в неприкосновенности. «Мидлсбро» не сумел использовать свои
моменты для взятия ворот.
Действующие чемпионы Англии набрал 21 очко и занимают 14-е
место в чемпионате Англии. У «Мидлсбро» 19 очков и 16-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
20-й тур
Матч
Мидлсбро - Лестер Сити - 0:0
Состав
Мидлсбро: Гузан, Фабио, Барраган (Френд, 34), Гибсон, Форшоу (Лидбиттер, 89), Чемберс, де Рон, Рамирес, Клейтон, Негредо, Траоре (Даунинг, 80)
Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Фукс, Амарти, Симпсон, Морган, Кинг, Марез (Муса, 71), Менди (Олбрайтон, 88), Окадзаки (Грэй, 74), Ульоа
Предупреждения:
Рамирес, 26; Гибсон, 43; Клейтон, 90 - нет
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
02 января 15:30, Риверсайд, Онлайн-трансляция