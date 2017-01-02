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Матч «Мидлсбро» и «Лестера» завершился нулевой ничьей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

 «Мидлсбро» и «Лестер» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Англии. Итоговый счет матча – 0:0.

На протяжении большей части матча хозяева владели инициативой, а «Лестер» играл от обороны. «Лисам» удалось отразить атаки «Боро» и сохранить ворота в неприкосновенности. «Мидлсбро» не сумел использовать свои моменты для взятия ворот.

Действующие чемпионы Англии набрал 21 очко и занимают 14-е место в чемпионате Англии. У «Мидлсбро» 19 очков и 16-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

20-й тур

Матч

Мидлсбро - Лестер Сити - 0:0

Состав

Мидлсбро: Гузан, Фабио, Барраган (Френд, 34), Гибсон, Форшоу (Лидбиттер, 89), Чемберс, де Рон, Рамирес, Клейтон, Негредо, Траоре (Даунинг, 80)

Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Фукс, Амарти, Симпсон, Морган, Кинг, Марез (Муса, 71), Менди (Олбрайтон, 88), Окадзаки (Грэй, 74), Ульоа

Предупреждения:

Рамирес, 26; Гибсон, 43; Клейтон, 90 - нет

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

02 января 15:30, Риверсайд, Онлайн-трансляция

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