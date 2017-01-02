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«Милан» разрешил Луису Адриано пропустить начало тренировок в новом году

Источник:  Сайт Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Форвард «Милана» Луис Адриано по согласованию с клубом не прибыл на базу в Миланелло, где в понедельник приступили к тренировкам южноамериканские игроки команды.

По данным сайта Джанлуки Ди Марцио, для оформления перехода в «Спартак» 29-летнему бразильцу осталось пройти медицинское обследование.

Ранее стало известно о том, что сумма трансфера Луиса Адриано в «Спартак» составит один миллион евро. При этом в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит дополнительный бонус.

Напомним, за полтора сезона в серии A нападающий забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 33 матчах.

Контракт Луиса Адриано с «Миланом» рассчитан еще на три с половиной года.

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