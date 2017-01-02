Голкипер Нарди досрочно вернулся в «Монако» после аренды в «Ренне»
22-летний вратарь Поль Нарди, выступавший за «Ренн» на правах
аренды, вернулся в «Монако». Об этом сообщает официальный твиттер «Ренна».
Отметим, что срок аренды истекал летом 2017 года, но стороны
договорились о досрочном расторжении соглашения. Контракт футболиста с «Монако»
истекает летом 2019 года.
В текущем сезоне Поль Нарди провел за «Ренн» только один матч – против «Монако» в Кубке французской лиги. Поль отыграл все 90 минут, а «Ренн» в гостях уступил «Монако» со счетом 0:7.
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