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Ева Лонгория станет ведущей церемонии вручения наград ФИФА

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Американская актриса Ева Лонгория и немецкий телеведущий Марко Шрейль стали ведущими церемонии вручения приза лучшему игроку 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Напомним, 2 декабря ФИФА опубликовала шорт-лист из трех претендентов на звание лучшему игроку 2016 года. В этот список вошли нападающие «Реала» Криштиану Роналду, мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, а также форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Чуть позже испанская Mundo Deportivo сообщила, что форвард «Реала» Криштиану Роналду будет признан игроком года по версии ФИФА.

Отметим, по аналогичному раскладу завершилось голосование еженедельника France Football, который с этого года вновь самостоятельно вручает «Золотой мяч».

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 9 января в Цюрихе.

В этом году 31-летний Криштиану выиграл вместе с «Реалом» Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а со сборной Португалии – Евро-2016.

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