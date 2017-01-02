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«Дженоа» подписал новичка из серии B

Источник:  Сайт Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Полузащитник Андреа Бегетто продолжит карьеру в «Дженоа».

В понедельник 22-летний итальянец прошел медицинское обследование, после чего состоялось подписание контракта.

Ранее Бегетто никогда не играл в серии A. Предыдущие полтора года Бегетто провел за СПАЛ, который летом впервые с 1993 года вернулся в серию B.

В нынешнем сезоне полузащитник забил один гол и сделал семь голевых передач в 13 матчах чемпионата.

Контракт Бегетто со СПАЛом был рассчитан до 30 июня 2017 года. По оценкам Transfermarkt.com, трансферная стоимость полузащитника составляет 600 тысяч евро.

После 18 туров серии A «Дженоа» набрал 23 очка и занимает 12-е место. Бегетто может дебютировать в новой команде 8 января в домашнем матче с «Ромой».

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