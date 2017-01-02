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Хендерсон выбыл на десять дней из-за травмы

Источник:  BBCКомментарии

Капитан «Ливерпуля» полузащитник Джордан Хендерсон будет вынужден пропустить около десяти дней. Об этом сообщил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Как сообщает ВВС, ссылаясь на слова тренера, Хендерсон получил травму пятки в победном матче против «Манчестер Сити» (1:0). Таким образом, он не примет участие в сегодняшнем матче против «Сандерленда» в 20-м туре чемпионата Англии, который начнется в 18:00 по Москве.

В текущем сезоне 26-летний Джордан Хендерсон провел 21 матч за «Ливерпуль» и забил один мяч при четырех голевых передачах.

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