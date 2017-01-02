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«Бавария» разрешила ассистенту Анчелотти начать переговоры с «Суонси»

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

«Бавария» объявила о том, что ассистент главного тренера Пол Клемент начал переговоры с «Суонси».

44-летний британец попросил руководство «Баварии» разрешение на проведение переговоров с клубом премьер-лиги.

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти и правление чемпионов Германии пошли на встречу Клементу. По этой причине во вторник он не полетит с командой на сбор в Доху.

Отметим, что ранее Клемент работал в тренерском штабе Анчелотти в «Челси» (2009-2011), «Пари Сен-Жермен» (2012-2013) и «Реале» (2013-2015).

В минувшем сезоне Клемент был главным тренером «Дерби Каунти», откуда был отправлен в отставку 8 февраля 2016 года.

В июне 2016 года он вновь стал ассистентом Анчелотти, который возглавил «Баварию».

Напомним, после первого круга «Суонси» занимает последнее место в премьер-лиге, набрав 12 очков в 19 матчах.

27 декабря клуб отправил в отставку американского тренера Боба Брэдли.

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