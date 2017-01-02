Думбия отказался уезжать из Европы в Китай

Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия, ныне выступающий за «Базель», отказался от перехода в один из китайских клубов из-за желания играть в Европе. Об этом сообщает итальянская Gazzetta dello Sport.

Как сообщает издание, интерес к нападающему проявляли сразу несколько китайских команд. За 29-летнего ивуарийца предлагали до 10 миллионов евро, и руководство итальянского клуба было не против продать форварда.

Напомним, что швейцарский «Базель» заплатил римскому клубу 2 млн. евро за аренду Думбия с возможностью последующего выкупа трансфера за 6,5 млн.

Добавим, что в нынешнем сезоне Думбия провел 13 матчей в чемпионате Швейцарии и забил 9 мячей.