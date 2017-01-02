Карякин стал седьмым на первом этапе «Дакара» в зачете квадроциклов, выиграл бразилец Медейрос
Стартовало ралли «Дакар-2017». В зачете квадроциклов первым
стал бразилец Марсело Медейрос, а россиянин Сергей Карякин занял седьмое место.
Медейрос преодолел дистанцию за 32 минуты и 53 секунды.
Второе место занял аргентинец Гастон Гонсалес, отставший на одну минуту и две
секунды. Третьим стал парагваей Нельсон Аугусто Санабрия Галеано (+1.07).
Карякин проиграл лидеру две минуты и 19 секунд.
Ралли «Дакар-2017». Квадроциклы
Первый этап
1. Марсело Медейрос (Бразилия, Yamaha) 32.53
2. Гастон Гонсалес (Аргентина, Yamaha) +1.02
3. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано (Парагвай, Yamaha) +1.39…
7. Сергей Карякин (Россия, Yamaha) +2:19.
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