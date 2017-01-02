Карякин стал седьмым на первом этапе «Дакара» в зачете квадроциклов, выиграл бразилец Медейрос

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Сергей Карякин: Надеюсь, что в 2017 году произойдет что-то действительно важное Российский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин, который выступит на предстоящем «Дакаре»-2017 рассказал каково это встречать Новый год вдали от дома.

Россияне выступят во всех пяти классах транспортных средств на «Дакаре»-2017 Россия будет представлена во всех пяти классах транспортных средств на ралли-рейде «Дакар», который стартует 2 января в столице Парагвая Асунсьоне.

Сергей Карякин: Выиграть «Дакар» – моя цель Российский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин, который выступит на предстоящем «Дакаре»-2017 рассказал с какой целью отправляется на ралли-марафон.

Карякин показал, как собирается квадрацикл перед «Дакаром» оссийский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин, который выступит на предстоящем «Дакаре»-2017 показал как собиралась его техника перед ралли-марафоном.

Сергей Карякин: На «Дакаре» нет времени ни на что кроме гонки Российский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин, который выступит на предстоящем «Дакаре»-2017 рассказал о своих планах на ближайшие дни.