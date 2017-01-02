FIS отменила этап Кубка мира в Казани
Международная
федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене этапа
Кубка мира по сноуборду в Казани.
Соревнования по сноубордкроссу, а также параллельному гигантскому слалому не состоятся по финансовым причинам.
«Федерация сноуборда России совместно с Международной федерацией лыжного спорта ищут возможность проведения этапа в другом российском городе в те же сроки», – говорится на сайте FIS.
Этап Кубка мира в Казани был запланирован на 24-26 февраля.
Отметим, что в зачете параллельного гигантского слалома Алена Заварзина занимает третье место у женщин, а Андрей Соболев – второе у мужчин.
Добавим, что 7 января в Москве состоится этап Кубка мира в дисциплине биг-эйр. Соревнования пройдут в Крылатском.
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